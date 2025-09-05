Se fac ultimele cumpărături pentru şcoală, iar pe listă este şi uniforma. Tradiţionala cămaşă a fost înlocuită cu tricoul alb, iar sacoul are acum o alternativă mai cool - hanoracul cu emblemă sau puloverul cu nasturi. În total, o uniformă completă ajunge să coste şi 1000 de lei. La şcolile de stat ţinuta nu este impusă, însă elevii primesc recomandări de culoare şi croi.

Georgia intră în clasa a doua şi îşi reîmprospătează garderoba pentru şcoală.

Georgia, elevă: Uneori îmi place să mă îmbrac în uniformă, în alte dăţi mă simt ca şi cum mă enervează uniforma şi nu mai vreau să stau cu ea

Mădălina, mama Georgiei: Vreau să-i iau un sarafan, fustă, două cămăşi, un puloveraş şi câteva tricouri polo. Creşte într-un ritm uimitor, aşa că s-ar putea să folosim doar 2-3 articole din ce avem

O uniformă completă, croită de un atelier românesc, costă între 300 şi 1.000 de lei, în funcţie de piese şi accesorii.

Iulia Radu, proprietara unei fabrici de confecţii: Am reuşit să reducem ecusonul, făcându-l brodat dintr-o aţă de poliester, în aşa fel încât să reziste tricoul la clor de 20-30 de ori fără a se decolora. Cel de liceu nu vrea uniformă! 1-4 sunt cei mai fericiţi copii

Copil: Mă simt mândru că fac parte din şcoală, mi se pare tare că am această uniformă şi îmi place foarte mult

Copil: Mi-am cumpărat trei malete, două tricouri şi o vestă. Îmi place să port uniformă, dar nu în fiecare zi, pentru că nu e atât de comodă precum pare

La şcolile de stat nu există o regulă general valabilă când vine vorba despre ţinuta elevilor. Chiar şi aşa, multe unităţi de învăţământ au introdus în regulamentul de ordine interioară uniforma, într-o variantă mai modernă şi agreată de copii.

Daniela Voinea, directoare Şcoala Gimnazială "Sfinţii Voievozi": La noi avem un tricou alb cu sigla şcolii, în partea de jos având pantalon, fustă, de culoare închisă. Şi cei mari s-au adaptat, deja sunt nişte de ani de când am făcut acest experiment. Se mai greşeşte, mai avem un tricou alb cu nişte însemne mai mari, nu ale şcolii, mai avem un tricou bleu, dar în general au acceptat varianta

Părinte: Nu mai apare discriminarea între ţinute! Unii îşi permit, alţii nu-şi permit să cumpere haine copiilor şi atunci toţi copiii sunt la fel

Copil: Le murdăresc şi uneori nu se mai ia deloc şi trebuie să le arunc. Mai plătim şi bani pe uniforme

Cine caută o variantă mai accesibilă, găseşte alternative. Mare atenţie, însă, la materiale.

La magazinele universale din Capitală, găsim ţinute clasice de uniformă. De exemplu, aceasta este o ţinută completă pentru fetiţe care costă aproximativ 300 de lei şi avem şi o variantă mai simplă - doar cu sarafan şi cămaşă. Costă 200 de lei.

Sorin Mierlea, preşedinte INFOCONS: Este extrem de important să le cumpărăm doar din spaţii autorizate, amenajate, să cerem bonul fiscal, pentru a avea dovada justificativă să putem schimba produsul sau să recuperăm paguba materială în cazul în care produsul are o neconformitate gravă

Anul şcolar le face o gaură serioasă în buget părinţilor. Comparativ cu anul 2021, costul mediu anual pentru educaţia copiilor s-a triplat şi a ajuns la aproape 10.000 de lei.

