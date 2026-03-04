Românilor le place să fie frumoși, iar frumusețea a devenit o adevărată industrie. De la tratamente faciale și terapii laser, până la proceduri anti-aging din ce în ce mai sofisticate, tot mai mulți investesc în imaginea lor. Piața serviciilor estetice crește accelerat, iar ofertele sunt la tot pasul. Dar, odată cu această explozie de tratamente, apare și o întrebare esențială: unde se termină cosmetica și unde începe medicina?

Procedura cu exozomi promite regenerarea și întinerirea pielii. Aproape instant. E făcut de cosmetolog - specialistul în îngrijirea pielii prin proceduri non-invazive.

"Am pregatit exozomii, practic sunt două flacoane care se combină, într-un flacon avem lactobacilus şi al doilea flacon conţine factori de creştere", explică un cosmetolog.

Spre final se aplică o mască cu vitamina C, o cremă cu retinol şi protecția solară. Adriana Popa are 12 ani de experiență în domeniu. Cunoaște terminologia medicală și știe cum să utilizeze acizii și substanțele active astfel încât tratamentele să fie eficiente, dar, mai ales, sigure.

"Aici vorbim de tratamente cu abordare medicală. De cele mai multe ori, ajung la mine persoane care au apelat la alţi terapeuţi şi nu au ajuns la rezultatele dorite", a spus Adriana Popa, cosmetolog.

Românii adoră terapiile de rejuvenare, peeling-urile chimice sau tratamentele anti-aging, ale căror preţuri încep în general de la 500 de lei. Mai scumpe, chiar şi de 10 ori, sunt procedurile estetice, făcute în cabinetul medicului. Însă limita dintre cosmetic și medical nu e întotdeauna clară.

"Trebuie să ne asigurăm că locul este conform, e important să fie o clinică medicală pentru că există anumite circuite specifice. Importante sunt şi produsele care se folosesc în injectare", a precizat medicul estetitician Cristina Muntean.

Cu ace sau creme, în România, industria de beauty e pe val.

Un român cheltuie, în medie, până la 800 de euro pe an pe produse cosmetice și tratamente de beauty, fără a include intervențiile estetice medicale, care pot fi mult mai costisitoare. Trendul arată o industrie solidă și în expansiune, orientată spre produse de îngrijire, skincare şi proceduri estetice tot mai sofisticate.

La Timișoara, de exemplu, sute de oameni s-au adunat la Convenţia Internațională de Cosmetologie, locul unde frumuseţea se întâlneşte cu medicina.

"Tocmai pentru ca fiecare să înţeleaga şi să se explice aceste limitări, în aşa fel încât noi ca specialişti, ca şi cosmeticieni, să lucrăm în tandem cu medicina estetică", a declarat Monica Lupu, preşedintele Asociaţiei Cosmetologilor din România.

Mai mult, nevoia de specialiști bine pregătiți a dus la apariția specializării universitare: cosmetică medicală.

"Le spun tuturor că trebuie să se bazeze pe fiziologia pielii, fiziopatologia pielii, histologie, biochimie, chimie", a precizat Anca Dragomirescu, profesor universitar.

În România funcționează peste 10.000 de saloane, iar numărul clinicilor estetice este în creștere.

