Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la un bloc social din cartierul Henri Coandă, din Constanța, flăcările cuprinzând rapid întreaga clădire. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând toate resursele disponibile pentru salvarea locatarilor și limitarea dezastrului.

11 persoane, printre care 4 copii, au ajuns la spital după ce o clădire din Constanța a luat foc

11 persoane, printre care 4 minori, au fost transportate la spital în urma incendiului, majoritatea fiind intoxicate cu fum. Un adult a fost găsit în stare gravă și a necesitat intubare, iar alte victime au prezentat probleme respiratorii. Intervenția a fost una dificilă, întrucât existau informații că mai multe persoane ar fi fost surprinse în interiorul imobilului în momentul izbucnirii focului.

"11 pacienți, dintre care 4 minori și 7 adulți, au fost evaluați și tratați de echipele medicale de urgență. Dintre aceștia:

Un pacient, bărbat în vârstă de 64 de ani, prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corporală. Acesta este intubat și va rămâne internat în secția de Terapie Intensivă, starea sa fiind critică.

Un alt pacient, bărbat de 58 de ani, prezintă arsuri pe aproximativ 6% din suprafața corporală.

Alți 5 pacienți, cu vârste cuprinse între 22 și 67 de ani, sunt intoxicați cu monoxid de carbon; sunt în stare stabilă, conștienți și cooperanți și primesc în prezent terapie cu oxigen.

4 minori, cu vârste între 10 și 17 ani, sunt intoxicați cu monoxid de carbon; sunt stabili, conștienți și cooperanți și rămân internați la Pediatrie pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Alți 3 copii se află în UPU, echilibrați, intoxicați cu monoxid de carbon. Toți vor fi internați. Au fost pregătite saloane cu oxigen, iar medicii de gardă îi așteaptă la etajul 8. Unitatea medicală se pregătește și pentru eventuale noi cazuri. A fost activat protocolul pentru transferul unui pacient într-un centru de arși, iar COSU se ocupă de identificarea unui loc disponibil", a transmis Centrul Operațional pentru Situații de Urgență.

La fața locului au fost trimise echipaje numeroase de pompieri, ambulanțe și unități SMURD, fiind solicitat și sprijin din județele învecinate. Salvatorii au acționat simultan pentru stingerea incendiului și căutarea eventualelor victime, în condițiile în care clădirea cu două etaje ardea generalizat la sosirea echipajelor.

Incendiul a fost în cele din urmă lichidat, iar Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele producerii focului.

