Video 15 săli de clasă de la liceul "Dimitrie Bolinteanu", afectate de explozia din Rahova. O elevă e intubată

O explozie violentă s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Două etaje ale unui bloc au fost devastate complet, trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Capitală.

la 17.10.2025 , 12:35

În apropierea blocului se află şi un liceu care a fost şi el afectat. Elevii au fost mai întâi evacuaţi, apoi au fost preluaţi de părinţi şi duşi acasă. Câţiva copii au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost răniţi de cioburile sparte ca urmare a suflului exploziei. O singură elevă, în vârstă de 17 ani, se află în stare mai gravă şi a fost transportată la spital unde a fost intubată.

Când s-ar putea relua cursurile

Florin Lixandru, Inspector Şcolar General al Capitalei, susţine că deocamdată nu ştie când s-ar putea relua cursurile în liceul "Dimitrie Bolinteanu" pentru că mai întâi trebuie efectuată o inspecţie a clădirii pentru a se stabili dacă explozia de la blocul din apropiere i-a afectat structura de rezistenţă.

"Elevii au fost evacuaţi în deplină siguranţă, au fost câteva situaţii în care s-au acordat îngrijiri medicale la nivelul cabinetului medical al liceului. O elevă se află internată în spital. Părinţii au venit şi au preluat copiii. Unitatea de învăţământ a solicitat suspendarea cursurilor, vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare, dacă activitatea se va relua de luni. Copiii care au primit îngrijiri medicale la liceu au avut zgârieturi, au fost loviţi de cioburi, iar eleva internată la spital e intubată. Mai multe informaţii nu ştiu. Există posibilitatea să suspendăm cursurile pentru o perioadă mai mare pentru că se va efectua o expertiză la nivelul clădirii", a declarat Florin Lixandru, Inspector Şcolar General.

explozie bucuresti explozie rahova bucuresti rahova raed arafat
