Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat. Imaginile din interiorul instituţiei de învăţământ sunt dezastruoase: geamurile unei săli de clasă au fost spulberate în urma deflagraţiei. Şase elevi au ajuns la cabinetul medical.

Șase copii au ajuns la cabinetul medical. Deflagrația a spart geamurile clădirii, iar în mai multe săli de clasă au fost găsite cioburi împrăștiate pe podea. Părinții au fost anunțați de urgență să vină să-și ia copiii acasă, în timp ce echipele de intervenție continuă verificările în zonă.

ISU București-Ilfov anunță că elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

Explozie Rahova. Doi oameni au murit, alţi opt răniţi

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populatie pentru a evita circulația în zona de interventie a echipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise și două echipaje canine pentru căutare în incinta imobilului afectat.

Două persoane au murit și alte opt sunt transportate la spital în urma exploziei produse în blocul de 8 etaje de pe Calea Rahovei. Etajele 5 şi 6 par complet distruse.

