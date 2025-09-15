Ediţia cu numărul 57 a Turului României a adunat la linia de start 150 de cicliști, care au pedalat prin ţară, din Oltenia până la Braşov şi în Capitală. Competiţia s-a încheiat la București, după mai bine de 800 de kilometri parcurși în șapte zile de concurs.

În ultima etapă a turului României, cicliştii au avut de parcurs 95 de kilometri pe străzile Capitalei, o cursă care va dura aproximativ două ore.

La linia de start s-au aliniat 150 de sportivi din 13 ţări, printre care și Statele Unite sau Japonia. Traseul din București, între Bulevardul Regina Elisabeta și Bulevardul Dacia, a încheiat maratonul ciclist care, în ultimele zile, a trecut prin Craiova, Pitești, Brașov, Buzău și Slobozia.

"O etapă foarte grea, având în vedere condițiile meteo. Am plecat pe ploaie, jumătate din etapă a fost numai ploaie. Destul de frig", spune un ciclist.

"Chiar a fost o cursă dificilă și etapa de DQ cu finish în cățărare a fost foarte grea și mai ales ziua de ieri a fost și o zi foarte lungă și a bătut și vântul foarte tare", susţine alt concurent.

"Turul României este una dintre cele mai în vârstă competiții sportive din România, cu o tradiție încă din anul 1934, ajunsă la 57-a ediție pentru că au fost câțiva ani de întreruperi. Sunt premii reglementate de Uniunea Ciclistă Internațională, peste 10.000 de euro", a declarat Cătălin Sprânceană, președintele Federației Române de Ciclism.

Înaintea profesioniștilor, pe traseu au intrat aproape 860 de amatori, cel mai mare număr de participanți de până acum. Ei au avut de pedalat aproximativ 50 de minute.

Mulți dintre cei care au luat startul spun că și-ar dori să folosească mai des bicicleta, dar lipsa pistelor rămâne un obstacol."

"Nu sunt construite bine, după părerea mea. Borduri, pavele, găuri de canalizare și, în primul rând, sunt foarte puțini kilometri", spune concurent.

În Capitală există doar 11 trasee de biciclete, cu o lungime totală de 56 de kilometri. Cele mai multe nu sunt însă omologate, iar unele sunt considerate periculoase, pentru că nu asigură condiții minime de siguranță.

