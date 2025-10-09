Prima noapte de rugăciune în Iaşi a adus mii de oameni din toate colţurile ţării. Credincioşii s-au aşezat răbdători la rând pentru a se închina la racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva. Pelerinii spun că nu simt oboseala sau frigul, iar Sfânta îi răsplăteşte pentru osteneala lor.

Prima zi de pelerinaj a adus peste 15.000 de oameni la Racla cu Moaştele Sfintei Parascheva. Rugăciunea nu s-a oprit nici după lăsarea serii. Cu pelerine şi umbrele, credicioşii au aşteptat în linişte şi cu nădejdea că rugăciunile lor vor fi auzite. Pe timpul nopţii numărul pelerinilor nu a mai fost la fel de mare, dar a rămas constant la aproximativ 1000 de persoane. Aşa că timpul de aşteptare a fost puţin mai mic, de cel mult 2 ore. "Atâta timp cât crezi în ceva nimic nu ţi se pare greu. Venim atunci aproape de sărbătoare. Dar fiind atât de multă lume am încercat şi aşa şi e mult mai bine la început", spune o femeie.

Pelerinajul durează o săptămână anul acesta

Credincioşii au venit şi azi în număr mare la raclă şi aşa va fi până marţi, când e ziua Sfintei. Pelerinii cred că, cu cât drumul a fost mai lung şi vremea mai rece, cu atât rugăciunea este mai puternică şi prin umare, ascultată. "N-am simţit nimica, n-am simţit chin, nimic", spune o femeie. "Îţi trebuie o credinţă mai fierbinte ca să vii, să te aşezi la rând, să rabzi şi când ajungi la raclă deja sufletul tău, inima ta, sunt pline de acest har", a declarat Constantin Sturzu, preot purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Articolul continuă după reclamă

Faţă de alţi ani, când pelerinajul se încheia în trei-patru zile, anul acesta durează o săptămână, până pe data de 15.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰