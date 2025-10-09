Video 15.000 de oameni în prima zi de pelerinaj la Sf. Parascheva: "N-am simţit nimica, n-am simţit chin, nimic"
Prima noapte de rugăciune în Iaşi a adus mii de oameni din toate colţurile ţării. Credincioşii s-au aşezat răbdători la rând pentru a se închina la racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva. Pelerinii spun că nu simt oboseala sau frigul, iar Sfânta îi răsplăteşte pentru osteneala lor.
Prima zi de pelerinaj a adus peste 15.000 de oameni la Racla cu Moaştele Sfintei Parascheva. Rugăciunea nu s-a oprit nici după lăsarea serii. Cu pelerine şi umbrele, credicioşii au aşteptat în linişte şi cu nădejdea că rugăciunile lor vor fi auzite. Pe timpul nopţii numărul pelerinilor nu a mai fost la fel de mare, dar a rămas constant la aproximativ 1000 de persoane. Aşa că timpul de aşteptare a fost puţin mai mic, de cel mult 2 ore. "Atâta timp cât crezi în ceva nimic nu ţi se pare greu. Venim atunci aproape de sărbătoare. Dar fiind atât de multă lume am încercat şi aşa şi e mult mai bine la început", spune o femeie.
Pelerinajul durează o săptămână anul acesta
Credincioşii au venit şi azi în număr mare la raclă şi aşa va fi până marţi, când e ziua Sfintei. Pelerinii cred că, cu cât drumul a fost mai lung şi vremea mai rece, cu atât rugăciunea este mai puternică şi prin umare, ascultată. "N-am simţit nimica, n-am simţit chin, nimic", spune o femeie. "Îţi trebuie o credinţă mai fierbinte ca să vii, să te aşezi la rând, să rabzi şi când ajungi la raclă deja sufletul tău, inima ta, sunt pline de acest har", a declarat Constantin Sturzu, preot purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Faţă de alţi ani, când pelerinajul se încheia în trei-patru zile, anul acesta durează o săptămână, până pe data de 15.
