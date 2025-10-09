Este a doua zi a celui mai mare pelerinaj ortodox din ţara noastră şi peste 30 de mii de credincioşi au trecut deja pe la racla cu moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi. Se aşteaptă cel puţin 5 ore la rând, dar chiar dacă afară plouă, credincioşii nu renunţă la dorinţa de a se închina la Ocrotitoarea Moldovei. Totuşi, sunt unii pelerini care au avut nevoie de îngrijiri medicale, din cauza frigului.

Pelerinajul de la Iași a început cu momente dificile pentru unii credincioși. De la debutul evenimentului și până acum, 19 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit echipajelor SMURD, Crucii Roșii și Serviciului de Ambulanță.

Majoritatea pelerinilor au primit ajutor chiar la rând sau la punctul medical amenajat special în zona Catedralei Mitropolitane. Două persoane au fost transportate la spital, după ce au acuzat stări mai grave. Cele mai frecvente probleme au fost hipotermiile și lipotimiile, cauzate de frigul puternic și de orele lungi de așteptare.

Frigul și ploaia nu i-au oprit pe credincioși

Temperaturile au scăzut considerabil în timpul nopții, ajungând la 8 - 10 grade Celsius, iar ploaia le-a îngreunat pelerinilor așteptarea. Mulți s-au îmbrăcat gros și s-au înarmat cu pelerine, hotărâți să nu renunțe. Spun că dorința de a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva le dă puterea să reziste.

În ciuda condițiilor dificile, niciunul dintre cei care au avut nevoie de ajutor medical nu a renunțat la pelerinaj, cu excepția celor două persoane care au fost transportate la spital. Ceilalți s-au întors la rând pentru a continua drumul spre baldachinul împodobit cu flori, unde se află racla sfintei.

Recomandările medicilor pentru pelerini

Medicii le recomandă celor care participă la pelerinaj să nu țină post negru, mai ales dacă au afecțiuni medicale, și să își urmeze tratamentele prescrise. De asemenea, aceștia îi sfătuiesc pe pelerini să se hidrateze și să se odihnească, subliniind că sănătatea trebuie să rămână prioritară.

În acest moment, la rând se află aproximativ 6.000 de persoane, iar timpul de așteptare depășește deja patru - cinci ore. Organizatorii se așteaptă ca, începând de mâine, numărul credincioșilor să crească semnificativ, iar timpul de așteptare să ajungă chiar și la zece ore.

