Video 30 de kilograme de cocaină, descoperite de poliţiştii din Mehedinţi într-un TIR din Turcia

Captură impresionantă de droguri în Mehedinţi. 30 de kilograme de cocaină au descoperit poliţiştii într-un TIR din Turcia.

de Nicu Tatu

la 04.04.2026 , 19:50

Pachetele de droguri, ascunse în două genţi, ar valora în jur de trei milioane de euro.

"Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, cetățean turc, de 45 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic internațional și intern de droguri de mare risc. Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, la data de 3 aprilie 2026, bărbatul, conducător auto al unui ansamblu rutier de transport marfă a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi transportat aproximativ 30 de kilograme de cocaină, drog de mare risc. Substanța interzisă, împărțită în 33 de pungi a fost descoperită în interiorul capului tractor, depozitată în două genți", a transmis DIICOT.

Şoferul TIR-ului, cetăţean turc, a fost reținut și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Acțiunea a fost realizată în cooperare cu autorități judiciare din Uniunea Europeană.

