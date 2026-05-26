Șofer beat, în stare gravă după un accident în Vaslui. A intrat pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitară

Accident grav, ieri, în municipiul Vaslui. Un şofer beat a ajuns în stare gravă la spital, după ce a intrat cu viteză într-un sens giratoriu şi a lovit un autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, a pierdut controlul volanului şia ajuns pe contrasens, acolo unde s-a izbit de o autoutilitară. Bărbatul de 33 de ani fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcolemie de 0,57 mg/L alcool pur în aerul expirat.

Acesta este acum cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Tot ieri în judeţul Vaslui, în Huşi de data aceasta, două autoturisme, în care se aflau cinci persoane, s-au lovit frontal.

Trei victime au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Anda Anghelache

