Polițiștii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autoritățile bulgare, au descoperit 38 de cetățeni străini ascunși într-un automarfar înmatriculat în Bulgaria.

38 de migranți, ascunși într-un automarfar, prinși de poliţiştii de frontieră la vama Calafat - politiadefrontiera.ro

Joi, în jurul orei 04:50, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu omologii bulgari, au oprit pentru control, în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat-Vidin, un automarfar înmatriculat în Bulgaria, care circula pe ruta Bulgaria-Polonia.

Conform documentelor de însoțire a mărfii, vehiculul transporta plăci din PAL și era condus de un cetățean bulgar. În urma controlului, în interiorul semiremorcii au fost descoperite 38 de persoane de origine afro-asiatică.

Cercetările au arătat că acestea erau 29 de cetățeni din Irak, 5 din Iran, 2 din Siria, unul din Turcia și unul din Sudan. După depistare, au fost mobilizate forțe suplimentare din STPF Dolj, Poliției Municipiului Calafat și din cadrul sectorului poliției de frontieră din Bulgaria.

Articolul continuă după reclamă

În baza planului de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, cei doi șoferi bulgari, grupul de 38 de persoane și automarfarul au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea cercetărilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰