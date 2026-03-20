4 persoane rănite după un accident între 3 mașini și un camion pe centura Sucevei

Patru persoane au fost rănite, vineri, într-un accident rutier grav produs pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, după ce trei autoturisme și un camion s-au ciocnit violent. Un bărbat a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri. În urma impactului, traficul pe DN 2P, între Șcheia și Moara, a fost blocat complet pe ambele sensuri.

de Angela Bertea

la 20.03.2026 , 09:39
4 persoane rănite după un accident între 3 mașini și un camion pe centura Sucevei 4 persoane rănite după un accident între 3 mașini și un camion pe centura Sucevei Galerie (5)

Accidentul s-a produs pe DN 2P, varianta ocolitoare a municipiului Suceava, între localităţile Şcheia şi Moara, judeţul Suceava, între trei autoturisme şi un camion. 

Acolo intervin o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD B2 de la ISU şi patru ambulanţe SAJ.

Potrivit ISU Suceava, o persoană încarcerată a fost scoasă de către echipajul pentru descarcerare şi predată echipajelor medicale şi paramedicale.

"Au fost preluate 4 victime stabile, conştiente, cel mai grav fiind un bărbat de 58 de ani, care fusese încarcerat şi prezintă o fractură de femur stâng, contuzie toraco-abdominală şi la nivelul coloanei lombare. Au mai fost implicaţi 2 bărbaţi de 30 şi 25 de ani şi o femeie de 28 de ani, toţi cu contuzii minore. Toate victimele au fost transportate la UPU Suceava", a transmis ISU Suceava.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, traficul rutier a fost întrerupt în ambele direcţii.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

