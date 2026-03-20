Galerie foto 4 persoane rănite după un accident între 3 mașini și un camion pe centura Sucevei
Patru persoane au fost rănite, vineri, într-un accident rutier grav produs pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, după ce trei autoturisme și un camion s-au ciocnit violent. Un bărbat a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri. În urma impactului, traficul pe DN 2P, între Șcheia și Moara, a fost blocat complet pe ambele sensuri.
Accidentul s-a produs pe DN 2P, varianta ocolitoare a municipiului Suceava, între localităţile Şcheia şi Moara, judeţul Suceava, între trei autoturisme şi un camion.
Acolo intervin o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD B2 de la ISU şi patru ambulanţe SAJ.
Potrivit ISU Suceava, o persoană încarcerată a fost scoasă de către echipajul pentru descarcerare şi predată echipajelor medicale şi paramedicale.
"Au fost preluate 4 victime stabile, conştiente, cel mai grav fiind un bărbat de 58 de ani, care fusese încarcerat şi prezintă o fractură de femur stâng, contuzie toraco-abdominală şi la nivelul coloanei lombare. Au mai fost implicaţi 2 bărbaţi de 30 şi 25 de ani şi o femeie de 28 de ani, toţi cu contuzii minore. Toate victimele au fost transportate la UPU Suceava", a transmis ISU Suceava.
Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, traficul rutier a fost întrerupt în ambele direcţii.
