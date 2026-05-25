Video Momentul în care un şofer cu permisul anulat spulberă un garaj, după ce pierde controlul maşinii

Un om s-a trezit pur şi simplu cu o maşină în garajul casei, în Bistriţa-Năsăud. A ajuns acolo după un accident filmat de o cameră de supraveghere. Şoferul, un bărbat de 30 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă, autoturismul a lovit un gard metalic, apoi a fost proiectat în acel garaj. 

de Cezara Radu

la 25.05.2026 , 17:33
Tânărul de la volan a fost rănit grav şi a ajuns la spital. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta avea permisul anulat. În maşină, pe scaunul din dreapta, se afla şi o femeie de 29 de ani, dar aceasta a scăpat cu câteva răni uşoare.

"Astăzi, 25 mai, poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier în localitatea Rebrişoara. Din primele date, un bărbat de 30 de ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 17 D, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un gard metalic. Ulterior, din impact, a fost proiectat în garajul unui imobil", a anunţat IPJ Bistriţa Năsăud.

Şoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat faptul că acesta are anulat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Cezara Radu
Curiozitatea a fost punctul meu de pornire încă de mică, ceea ce s-a transformat, natural, într-o cariera in jurnalism. Pentru mine, informaţia nu e putere, ci o lentilă prin care lumea devine mai clară și mai interesantă.

