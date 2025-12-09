Vor fi două zile de doliu local în Tenerife, în memoria celor patru turiști care și-au pierdut viața după ce au fost trași de un val uriaș în ocean, dintr-o piscină naturală în care se relaxau. Printre victime se află și doi români. În momentul tragediei, în zonă se aflau aproximativ 20 de persoane, deși accesul era interzis: era emisă o alertă de valuri mari, steagul roșu era arborat, iar intrarea către bazinul alimentat de ocean fusese blocată cu bariere. Turiștii au ignorat avertismentele, iar cei patru nu au mai putut fi salvați. Un alt turist este în continuare dat dispărut.

Sunt momente dramatice filmate în Insulele Canare. Pompierii reuşesc să scoată din ocean, pe unul dintre turişti. Ar fi chiar o româncă, potrivit autorităţilor spaniole. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au reuşit.

"Este o zonă foarte dificilă, deoarece curenţii sunt foarte puternici aici.", a explicat Federico Linares, pompier.

Patru oameni au fost traşi de valuri din piscina naturală în largul oceanului, doi români şi doi slovaci. Presa scrie că încă o persoană este dată dispărută.

"Cei doi români care au murit sunt o femeie de 42 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii angajați ai unui cunoscut ONG din România. Familiile celor doi au ajuns deja la fața locului și sunt sprijinite de autoritățile spaniole în realizarea formalităților. Victimele din Slovacia sunt mamă și fiu, aflați și ei în Tenerife tot în vacanță.", a transmis Ciprian Bălţoiu, corespondent Observator în Spania.

Tragedia a avut loc în zona stâncilor Los Gigantes din Tenerife, un loc pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. Martorii povestesc că în jur de 20 de oameni făceau baie în piscina naturală Isla Cangrejo atunci când un val uriaş i-a tras în larg şi i-a lovit de stânci.

Cu o seară înainte de tragedie, autorităţile spaniole au emis o alertă de valuri de peste doi metri şi au închis accesul în zonă cu o barieră. Turiştii nu au ţinut cont de avertismente.

"În spatele fotografiilor foarte frumoase cu valurile care se sparg, se poate ascunde sfârşitul.", a adăugat pompierul Federico Linares.

Valurile uriaşe continuă să facă victime. Un italian de 27 de ani a fost găsit fără viaţă de scafandri în largul insulei Lanzarote, iar doi pescari din Tenerife erau la un pas să-şi piardă viaţa, după ce barca lor a fost lovită de un val gigant. Poliţiştii spun că nu reuşesc să le facă faţă turiştilor ce încalcă regulile.

"Ei pot da amenzi, dar turiştii se revoltă, nu vor să le plătească. E nevoie de bun simț.",a spus o poliţistă, Victoria Palma.

"Avem din ce în ce mai multe salvări, din ce în ce mai mulţi turişti şi mai mulţi localnici, dar nu sunt resurse, nu se fac angajări, nu se mai fac antrenamente, nu se mai fac cursuri.", a explicat Eduardo Blasco, scafandru.

