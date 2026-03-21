5 persoane au fost rănite într-un accident cu 3 maşini, în judeţul Suceava. Un pieton este în comă

Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei maşini, produs în Fălticeni. Printre victime se află şi doi pietoni, unul dintre ei fiind în comă. Persoanele rănite au fost transportate la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, în Fălticeni, la un accident rutier. La faţa locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o ambulanţă SMURD B2 şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dintre care unul cu medic, potrivit News.ro.

Echipele de intervenţie au constatat că în accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme, în urma impactului fiind loviţi şi doi pietoni.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului au găsit cinci victime, dintre care trei bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani. Unul dintre pietoni, aflat în stare gravă, în comă, cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic şi abdominal, suspiciune de pneumotorax, a fost transportat la UPU Suceava.

Reprezentanţii ISU Suceava au menţionat că două victime prezintă fracturi la picioare, un bărbat a fost diagnosticat cu un traumatism toracic, iar a patra victimă a suferit un traumatism cranio-facial.

Cei patru răniţi au fost duşi la CPU Fălticeni.

