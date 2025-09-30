Tragedii în serie la spitalul Sfânta Maria din Iaşi! Al șaptelea copil infectat cu o bacterie periculoasă a murit. Este vorba de o fetiţă de trei luni, prima de altfel diagnosticată cu această infecţie. Copila fusese transferată între timp la Bucureşti şi suferea de o altă boală gravă, spun surse medicale. Managerul spitalului de copii a fost demis. Conducerea DSP, acuzată că a acţionat mult prea târziu, e în continuare de negăsit.

Fetiţa de trei luni a fost depistată cu bacteria Serratia marcescens pe 7 septembrie şi transferată o săptămână mai târziu la Bucureşti. Spitalul a anunţat DSP abia pe 15 septembrie, timp în care alţi doi copii s-au infectat, iar unul a murit. Instituţia a reacţionat şi mai târziu, după patru zile.

"Pe 15 a fost o informare din partea spitalului, pe 19 a fost acea machetă de raportare trimisă la noi", a declarat Marius Voicescu - purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

Ministrul Sănătăţii a explicat, în exclusivitate pentru Observator, cauzele care au dus la această tragedie.

Se negativase la germene

"El s-a negativat la acest germene patogen la trei zile de la admisia în Grigore Alexandrescu. Însă, din păcate, patologiile şi comorbidităţile asociate, inoperabile, au dus la acest deznodământ nefavorabil", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete cere de urgenţă schimbarea conducerii DSP Iaşi.

Surse spun că şefa DSP Iaşi nu a fost prezentă la spital, aici, nici măcar atunci când a venit ministrul. Până în prezent, nimeni din conducerea acestei instituţii nu a ieşti să ofere un punct de vedere. Ba chiar şi cei care au fost prezenţi sâmbătă aici au plecat prin uşa din spate, pentru a nu da ochii cu presa.

"Am luat act de hotărârea ministrului. Aşteptăm decizia să vină de la Minister şi, desigur, după cum bine se ştie este o anchetă în desfăşurare, efectuată de corpul de control", a declarat Marius Voicescu - purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

"În urma concluziilor şi rezultatelor Corpului de Control extins, format din Corp de Control şi din Inspecţia Sanitară de Stat, vom lua decizii în cunoştinţă de cauză. Nu exclud alte demiteri, nu exclud alte sancţiuni", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

7 copii morți

Managerul interimar a fost demis, dar rămâne director medical. În ultimele trei săptămâni, nouă copii au fost infectaţi cu Serratia Marcescens. Şapte dintre ei, cu vârste diferite, au murit, unul avea doar câteva zile, iar un altul 12 ani au murit. Părinţii fac acuzaţii extrem de grave

"Ea era, practic, deshidratată, am ajuns acolo pentru deshidratare. Pentru nicio altă problemă. Nu ceva viral, nu nimic. Acum realizez şi eu că am fost exact la momentul nepotrivit la spital. Acum realizez că acolo, practic, se murea. Pentru că eu, când am ajuns săptămâna trecută în ATI, chiar un copil a murit. Avea 8 ani", a declarat Oana Ivasciuc, mama unui copil care a murit.

50.000 de lei a primit amendă spitalul pentru că nu a respectat protocoalele în cazul infecţiilor nosocomiale. Epidemiologul spitalului şi un medic de la ATI au fost sancţionaţi şi ei cu 10.000 de lei. Concluzia raportului corpului de control trimis de Ministerul Sănătăţii la Iaşi va fi prezentată mâine.

