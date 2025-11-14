Pentru prima dată, cel mai mare producător de armament din lume îşi dezvăluie o parte din secrete în România. Observator a intrat în hangarele de la Aerostar Bacău, acolo unde se face mentenanța pentru elicopterele Black Hawk și avioanele F16. Este singura bază din Europa în care se întreţin şi se repară acest tip de aeronave, printre cele mai performante din lume.

Într-un hangar din Bacău, americanii de la Lockheed Martin au autorizat singurul centru din Europa unde elicopterele Black Hawk pot fi întreținute. Aici, fiecare piesă este atent verificată.

"7 elicoptere Blackhawk are România în prezent și sunt șanse să ajungem la 8 până la finalul anului. Mentenanța lor se face la Aerostar Bacău. După un anumit timp și ore de zbor, elicopterele sunt aduse în aceste hangare și, asemenea unei figurine Lego, sunt dezmembrate, curățate piesele sau înlocuite și apoi puse la loc. Tot aici se fac reviziile și pentru aeronavele F16. Avem 55 de avioane F16", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

"Avem diferite inspecții, de structură, înlocuiri obligatorii și așa mai departe. În acest moment suntem în faza finală de asamblare, îi așteptăm pe cei de la Inspectorat să preia elicopterul undeva la finalul lunii", a spus Daniel Istrate, șef de program elicoptere.

Tehnologie de ultimă generație pe elicopterele Black Hawk

Fiecare din cele două motoare principale generează o putere uriașă, de aproximativ 2.000 de cai putere. Elicopterul este dotat cu radare și camere de supraveghere de ultimă generație, folosite în misiunile de căutare și salvare. Un alt secret dezvăluit este cutia neagră ascunsă în compartimentul electric.

Black Hawk este unul dintre cele mai versatile elicoptere din lume. Poate transporta trupe, poate evacua răniți, poate duce încărcături în zone greu accesibile și poate interveni rapid în situații de urgență. În România, modelul este folosit pentru misiuni de salvare, intervenții medicale, căutare și stingere a incendiilor.

Aerostar Bacău, piesă-cheie în apărarea națională

După izbucnirea războiului din Ucraina, compania Aerostar Bacău a devenit esențială pentru apărarea țării. Tot aici se face mentenanța avioanelor de luptă F16.

"Acum noi suntem undeva la 40% încărcare ca și capacitate, asta înseamnă că practic putem să deservim și mai multe aeronave, decât cele pe care le-am deservit până acum. Suntem pregătiți pentru a face întreținere pentru întreaga flotă pe care o avea MAPN", a declarat Alexandru Filip, director general.

Pe lângă activitatea din domeniul militar, specialiștii români lucrează și pentru industria civilă. 100 de avioane sunt reparate anual aici.

