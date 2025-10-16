Antena Meniu Search
A crezut că şi-a găsit sufletul pereche, dar s-a ales şi cu inima frântă şi fără bani! Vorbim despre o femeie de 61 de ani din Ploiești, care a pierdut aproape 200.000 de euro după ce s-a îndrăgostit nebunește…online. 

"Prințul" din poveste era, de fapt, un nigerian de 35 de ani care a transformat vorbele dulci în bani grei. Cu mesaje tandre și promisiuni fără sfârșit, bărbatul, ajutat de o altă femeie de 32 de ani, a convins-o pe bătrână să-i trimită sume uriașe, crezând că-i investește în iubire.

 După doi ani de "romanță virtuală", femeia și-a dat seama că a fost păcălită și a mers la poliție. Individul a fost dus la audieri, iar agenţii l-au reţinut pe loverboy pentru 24 de ore.

