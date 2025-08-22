Caz îngrozitor de femicid la Craiova. O profesoară de germană, renumită în oraş, a fost ucisă de soţul ei, acasă, sub privirile fetiţei lor, în vârstă de 11 ani. Bărbatul a încercat să îşi ia viaţa după crimă apoi s-a aruncat de la etaj, în momentul în care poliţiştii au dat buzna în casă, pentru a-l prinde. A murit câteva ore mai târziu, la spital.

"Am auzit strigăte de ajutor, am intrat, am scos fetiţa afară... Era înjunghiată", spune un bărbat.

Vecinii au auzit scandalul din apartamentul unde locuiau profesoara de germană şi soţul ei. Poştaşul care atunci intra în bloc a sunat la 112. Şi nu a fost singurul apel.

"Am auzit aşa zgomot, nu știu cum să vă spun, dar a fost groaznic. Am auzit ţipete, au venit părinţii fetei şi da, li s-a făcut rău vă daţi seama era o fată bună", spune o vecină.

Şi-a ucis soţia sub ochii fiicei

După ce fetiţa a fost scoasă de vecin din apartament, poliţiştii au încercat să intre, să-l imobilizeze pe agresor. Nu au reuşit pentru că bărbatul a aruncat spre ei cu diverse obiecte. Se tăiase deja de mai multe ori, pe braţe, dar şi pe abdomen. Apoi s-a dus glonţ, în balcon.

"La vederea poliţiştilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol", a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

"Probabil şi-a dat seama ce a făcut, şocul ăla, fiind speriat că oricum o să-l prindă a decis să facă acest gest", spune o persoană.

Agresorul a fost resuscitat de medici şi a fost dus la spital. A murit câteva ore mai târziu. Anchetatorii încearcă acum să refacă tot filmul evenimentelor. Despre bărbat se ştie doar că trăia mai mult din veniturile soţiei, profesoară apreciată în comunitate. Şi că, în ultima perioadă era depresiv.

"Era un profesor implicat, un profesor dedicat, un profesor care era mereu alături de noi la şcoală sunt nişte clipe grele şi ne este foarte greu să ne revenim. Toţi suntem în stare de şoc", a declarat Luminița Popescu - director adjunct colegiul Naţional Carol I.

"El era o figură ştearsă, nu prea vorbea cu nimeni", spune un vecin.

Orfană de ambii părinţii, fetiţa celor doi este acum în grija bunicilor şi a unei mătuşi. Va primi consiliere de la psihologii de la Protecţia Copilului.

"Situaţia rămâne în atenţia noastră şi vom acorda şi noi consiliere", a declarat Monica Stuparu, purtătător de cuvânt DGASPC.

Al 34 caz de femicid

Acesta este al 34 lea femicid de la începutul acestui an. Mai mult, statisticile arată că de la începutul acestui an poliţiştii au intervenit în 28.000 de cazuri de violenţă domestică, s-au emis peste 8.000 de ordine de protecție, dar mii de agresori au încălcat aceste măsuri.

Numărul tot mare de cazuri de violenţă domestică a făcut ca autorităţile să caute soluţii. Una dintre măsuri îi vizează pe cei care încalcă în mod repetat ordinele de protecţie. Ei riscă sancţiuni mai severe, adică limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate.

Şi nu sunt singurele modificări care sunt cuprinse într-un proiect legislativ ce a primit aviz favorabil de la Guvern. Ordinele de protecție provizorii vor fi anulate doar prin hotărâre judecătorească. Victima va beneficia de asistență juridică la contestarea ordinului, iar o nouă măsură restrictivă va putea fi cerută și de procuror, poliţie sau alte servicii sociale, nu doar de victimă.

