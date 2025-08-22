Crimă şocantă, urmată de sinucidere la Craiova! O copilă de 11 ani a rămas singură pe lume după ce tatăl ei i-a omorât mama, apoi s-a aruncat pe fereastră.

Atacatorul era inginer, iar soţia lui, profesoară de limba germană. Dubla tragedie a avut loc sub privirile fetei, în apartamentul familiei. Apropiaţii spun că bărbatul intrase în depresie după ce îşi pierduse locul de muncă.

"Într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat şi-ar fi înjunghiat soţia şi apoi s-ar fi închis în locuinţă. La vederea poliţiştilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol", a declarat Mihaela Sadoveanu, purtătorul de cuvânt IPJ Dolj.

Ce spun poliţiştii

În dimineaţa de 21 august, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați ,prin 3 apeluri 112, cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă.

Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată.

De asemenea, în locuință a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soțul femeii decedate, care la vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol.

La fața locului, s-au deplasat și pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital.

Totodată, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigaţii Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care desfășoară activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt și luării măsurilor care se impun.

