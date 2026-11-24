Un tată din Iaşi a cerut ordin de protecţie împotriva educatoarei fiicei sale, pe care o acuză că i-a bruscat fata. Copilul de doi ani le-a povestit părinţilor că a fost pus la colţ mai mult de o oră pentru că nu a vrut să îi dea mâncare unui iepure. Familia îl acuză şi pe directorul grădiniţei - ar fi şters imaginile şi ar fi încercat să muşamalizeze întâmplarea.

În plângerea depusă la inspectoratul şcolar, părinţii fetei de doi ani au povestit că educatoarea a obligat-o pe fiica lor să stea o oră şi 11 minute nemişcată pe scaun, la colţ, cu faţa la perete.

"Nu ne-am imaginat nicio clipă că fetița noastră avea să treacă printr-o experiență pe care niciun copil de vârsta ei nu ar trebui să o trăiască", se arată în petiţia depusă de părinţi la ISJ.

"Nu încercăm să-i dăm lecţii pe care ar trebui să le dea părinţii acasă. Cu siguranţă fiecare cadru didactic ar trebui să-şi facă treaba, dar totuşi cu o limită. Nu ne batem joc de copilul nimănui". "Probabil nu e făcută pentru meseria asta. Nu ai cum să faci aşa ceva", spun oamenii.

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Directorul a şters imaginile

Norocul fetiţei ar fi fost o îngrijitoare care a vrut să afle de ce copilul era ignorat şi izolat. Potrivit petiției făcute de către părinți Inspectoratului Școlar Județean, directorul grădiniţei ar fi aflat despre incident o zi mai târziu. Cu toate acestea, părinţii au aflat abia după 5 zile ce păţise copilul lor.

Familia acuză directorul că nu i-a pus la dispoziţie filmările camerelor de supraveghere.

"L-am rugat atunci sa ni le puna la dispoziţie, că vom semna orice document necesar pentru discreţie, doar să ne lase să vizualizăm ce s-a întâmplat. Acesta a spus că nu, nu vrea", mai spune tatăl în petiţie.

Familia spune că directorul le-a arătat doar 20 de secunde de imagini pe care le-a ales chiar el. Filmarea integrală nu a ajuns niciodată la părinţi pentru că directorul ar fi şters-o.

"S-au stabilit sancţiuni pentru cadrul didactic. În primă instanţă, mutarea într-un alt colectiv. Ea a fost suspendată temportar, urmează şi alte verificări. Directorul unităţii de învăţământ şi-a înaintat demisia", a declarat Antonina Bliorț, ISJ Iaşi.

"Copilul a fost evaluat de psiholog, s-a confirmat faptul ca acesta a fost victima unui abuz din partea educatoarei", a declarat Tiberiu Bantas, DGASPC/ISJ.

Legea este clară. Abuzul psihologic este la fel de grav ca şi cel fizic, iar ignorarea deliberată a nevoilor copilului, refuzul de a-l consola când plânge, șantajul afectiv sau excluderea intenționată sunt considerate agresiune emoţională. Părinţii au depus şi o sesizare legată de comportamentul directorului grădiniţei. Căutat pentru un punct de vedere, acesta nu a vrut să stea de vorbă cu reporterii.