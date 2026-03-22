Magazinele care vând biciclete încep să aibă din ce în ce mai mulţi clienţi. Cu gândul la primăvară şi dornici de mişcare după o iarnă care i-a ţinut în case, copii şi oameni în toată firea schimbă vehiculele care le-au rămas mici ori s-au defectat.

Cum a aflat că vremea se încălzeşte, cum a dat fuga la magazin. Ștefan are o bicicletă acasă, dar astăzi a plecat în prospecţie - îi mai trebuie două pentru copiii lui.

"Căutam o bicicletă cât mai ușoară. Aproximativ 1000-1500 de lei per bicicletă, acum că sunt cu doi trebuie să ne căutăm cu un buget cât mai ok. Acum luăm una mai mare care sperăm că îi va ține măcar 4 ani.", spune Ştefan, tată.

Pentru plimbări în parc, dar şi pentru un drum mai scurt şi ecologic spre serviciu, Denisa a trecut de o săptămână de la mașină la bicicletă. Varianta ieftină, la mâna a doua.

"O folosesc zi de zi, merg cu ea la muncă, apoi acasă, apoi prin oraș, peste tot. Nu mai stai blocat în trafic, te miști mult mai ușor, faci sport, este un mod frumos de a sta în natură și de a sta la soare, mi se pare mult mai bine să folosești bicicleta.", adaugă Ştefan.

În medie, bicicletele costă de la 1.000 lei în sus, dar investiţia totală este mai mare.

Nu sunt obligatorii, însă extrem de importante sunt și accesoriile care ne protejează în caz de accident. Cea mai importantă e casca de protecție care costă de la 70 la 300 de lei, dar extrem de utile pot fi și mănușile de ciclism. În cazul începătorilor și în special în cazul copiilor sunt recomandate și protecțiile pentru încheieturi.

Pentru un buget redus există un fel de program rabla pentru biciclete.

"Clienții aduc bicicleta veche pe care o au, își primesc bănuții pe loc sub forma unui voucher și îți pot achiziționa altă bicicletă nouă. Asta e redusă de la 7000 de lei la 4500 de lei.", explică Vicenţiu Grosu, reprezentant magazin articole sportive.

Cea mai ieftină soluție pe două roți este bikesharingul prin care utilizăm bicicletele publice pentru a ajunge dintr-un loc în altul. La Cluj, prima oră de utilizare este gratuită, iar mai apoi pentru fiecare 30 de minute se plătesc câte 2 lei. Există însă și un dezavantaj, nu pot fi folosite în afara orașului.

Ţara noastră este în top trei piețe cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete din Europa, dar suntem codaşi la infrastructură. Cel mai mare oraş, Bucureşti, are doar 50 de kilometri de piste, cu 20 mai puţini decât capitala Bulgariei.

