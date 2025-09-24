Video A încuiat-o într-o cameră și a legat ușa cu sârmă. Tânără abuzată de iubit, salvată de polițiștii din Vrancea
O tânără care fusese bătută şi sechestrată de iubit a fost salvată după o intervenţie în forţă a poliţiştilor din Vrancea. Autorităţile au fost alertate de una dintre colegele de muncă ale femeii. Tânăra a fost găsită închisă într-o cameră şi cu răni vizibile.
Femeia în vârstă de 35 de ani se află acum în siguranță, în stare stabilă. Ea a fost dusă la spital unde a primit îngrijirii medicale și tratament de specialitate. Tânăra a fost găsită cu lovituri la nivelul feței.
Alarma a fost dată într-adevăr de către o colegă de muncă, cea care a sesizat polițiștii despre faptul că tânăra ar putea fi într-un pericol. Polițiștii care au mers imediat la fața locului au observat o ușă legată cu sârmă, au intrat de îndată, iar acolo au descoperit-o pe tânără cu urme de violență.
Inițial a fost emis un ordin de protecție împotriva partenerului de viață, acestuia fiindu-i aplicată o brățară de monitorizare. Ulterior, în urma cercetărilor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. A fost deschis un dosar penal pentru violență domestică și lipsire de libertate.
Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.
