Dreptate după 6 ani. O femeie de 45 de ani va primi daune de 80.000 de euro de la medicul ginecolog care i-a făcut o întrerupere de sarcină. Şi spitalul Filantropia e obigat să plătească. În urma intervenţiei femeia a fost la un pas de moarte şi a fost salvată la limită de doctorii de la un alt spital. Pentru Observator, femeia a rememorat momentele de coşmar prin care a trecut.

"Am rugat-o insistent să se oprească pentru că nu mai puteam. M-a tras de picior şi mi-a spus […] în momentul în care ***" şi-a reamintit Simona Cuculici, victimă a malpraxisului.

Sunt clipele de groază prin care a trecut Simona în 2019 la Spitalul Filantropia din Capitală. Avea 39 de ani când s-a prezentat la camera de gardă pentru o întrerupere de sarcină. A ajuns la un pas de moarte, spune ea.

"După ce a început operaţia i-am spus doamnei doctor că am dureri insuportabile, că am dureri foarte mari. Am rugat-o la un moment dat să se oprească pentru că nu mai puteam respira, simţeam că nu mai am aer" a explicat Simona.

Avocatul victimei susţine că este vorba de un "malpraxis ca la carte"

"Aici vorbim de un malpraxis ca la carte, făcut din culpă, din nepricepere, sau dintr-o grabă, dar cu intenţie directă şi vorbim şi de o vătămare corporală din culpă" a spus avocatul victimei, Adrian Cuculis.

După intervenţie femeia susţine că a fost lăsată să zacă în salon.

"Nu puteam să mă mişc din pat, cu eforturi exagerate, de frica de-a nu mai veni să-mi mai spună injurii şi să mă dea afară din spital, m-am târât din pat, am coborât din pat, m-am ţinut de pereţi" a mai povestit Simona.

"Practic uterul i-a fost perforat, nu mai discutăm de modul în care s-a comportat medicul, din punct de vedere uman şi deontologic, care contează foarte mult. Cert este că a fost trimisă acasă cu o sângerare internă, cu o fisură de uter şi într-o stare deplorabilă" a mai spus avocatul victimei, Adrian Cuculis.

La câteva ore însă după ce a ajuns acasă, durerile au devenit insuportabile. Aşa că a chemat ambulanţa şi a ajuns la Spitalul Elias în stare extrem de gravă.

Starea femeii devenea din ce în ce mai gravă, iar medicii au intrat de urgenţă în operaţie

"Colegele de salon în momentul în care mi-au văzut starea de sănătate [...] au început să spună Tatăl Nostru şi să se roage. (n.r. plânge) O pacientă din salon a fugit repede către soţul meu şi i-a spus să facă orice că eu sunt din ce în ce mai rău" a povestit Simona.

Medicii au hotărât să intre de urgenţă în operaţie.

"Ea dacă mai stătea câteva ore, poate mai puţin de câteva ore, intra într-o stare septică coroborat cu pierderea de sânge din pricina acelei fisuri, şi sigur că se ajungea la decesul persoanei" a mai spus Adrian Cuculis.

"Stăteam şi mă rugam să-mi mai revăd fetiţele" a mai spus Simona Cuculici.

Simona a hotărât să acţioneze în instanţă medicul şi spitalul, iar după şase ani a venit şi decizia, care însă nu e definitivă. Reprezentanţii spitalului nu vor să comenteze cazul.

Medicul ginecolog a fost trimis în judecată în 2023 pentru vătămare corporală din culpă, dar între timp faptele s-au prescris.

