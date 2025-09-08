Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video A murit după nuntă, pe drumul spre casă, în maşina făcută zob. Accident suspect la Dragoslavele, în Argeş

Un bărbat de 62 de ani din Argeş a fost găsit mort în urma unui accident, care ridică semne de întrebare anchetatorilor. Bărbatul se întorcea acasă de la o nuntă când, la jumătatea drumului, mașina a ieșit de pe șosea și a ajuns într-o râpă unde a izbit un copac.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 12:51

Tragedia s-a produs duminică după amiază, pe drumul naţional 73, în localitatea Dragoslavele din judeţul Argeş. Speriaţi că nu mai dau de el, membrii familiei au refăcut drumul pe care ar fi trebuit să ajungă acasă. Aşa au descoperit autoturismul făcut zob, iar medicii au stabilit că bărbatul era decedat de mai multe ore. Anchetatorii au acum o misiune grea. Trebuie sa afle cum a ajuns omul cu mașina în râpă. Dacă a avut vreun obstacol pe șosea sau a fost încurcat de o altă mașină.

Medicii legiști vor stabili și dacă victima și-a pierdut viața la impact sau a mai supraviețuit.

Poliţia urmează a stabili cauzele evenimentului şi împrejurările în care acesta s-a produs.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident arges mort
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Evenimente » A murit după nuntă, pe drumul spre casă, în maşina făcută zob. Accident suspect la Dragoslavele, în Argeş