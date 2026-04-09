Tragedie s-a petrecut în parcarea unui centru comercial din Craiova. O fetiţă de patru ani a murit în braţele mamei sale, la scurt timp după ce făcuse o vizită la medic. Cele două erau într-o maşină parcată şi îi aşteptau pe naşii copilei, care au mers la o farmacie pentru a cumpăra medicamente. Fetiţa suferea de un sindrom genetic rar.

Poliția face acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum a murit fetița înainte de a se întâmpla tragedia. Copilul a fost dus la un control medical în Craiova, iar mai apoi familia a oprit la un centru comercial.

A murit în braţele mamei

Fetița a rămas așadar cu mama sa în mașină, iar mai apoi la scurt timp i s-ar fi făcut rău, avea probleme de respirație și a intrat în stop cardiorespirator. La întoarcere nașii copilei au fost cei care au găsit-o pe fetiță inconștientă în brațele mamei sale. Tot ei au fost cei care au sunat la 112, iar la fața locului s-a deplasat de urgență ambulanța, dar și poliția.

Medicii au făcut manevrele de resuscitare, însă în ciuda eforturilor medicii nu au mai putut să o salveze. Da, este de menționat faptul că fetița a suferea de o afecțiune genetică gravă, sindromul Rett. Poliția a deschis un dosar penal în această cauză pentru uciderea din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

