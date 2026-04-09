Video A murit în braţele mamei în parcarea unui centru comercial din Craiova

Tragedie s-a petrecut în parcarea unui centru comercial din Craiova. O fetiţă de patru ani a murit în braţele mamei sale, la scurt timp după ce făcuse o vizită la medic. Cele două erau într-o maşină parcată şi îi aşteptau pe naşii copilei, care au mers la o farmacie pentru a cumpăra medicamente. Fetiţa suferea de un sindrom genetic rar.

de Diana Severin

la 09.04.2026 , 14:56

Poliția face acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum a murit fetița înainte de a se întâmpla tragedia. Copilul a fost dus la un control medical în Craiova, iar mai apoi familia a oprit la un centru comercial. 

A murit în braţele mamei

Fetița a rămas așadar cu mama sa în mașină, iar mai apoi la scurt timp i s-ar fi făcut rău, avea probleme de respirație și a intrat în stop cardiorespirator. La întoarcere nașii copilei au fost cei care au găsit-o pe fetiță inconștientă în brațele mamei sale. Tot ei au fost cei care au sunat la 112, iar la fața locului s-a deplasat de urgență ambulanța, dar și poliția. 

Articolul continuă după reclamă

Medicii au făcut manevrele de resuscitare, însă în ciuda eforturilor medicii nu au mai putut să o salveze. Da, este de menționat faptul că fetița a suferea de o afecțiune genetică gravă, sindromul Rett. Poliția a deschis un dosar penal în această cauză pentru uciderea din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. 

Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte?
Observator » Evenimente » A murit în braţele mamei în parcarea unui centru comercial din Craiova
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.