A murit la 18 ani, după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în Olt

Sfârșit tragic pentru un șofer de 18 ani. Tânărul a murit după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în județul Olt. Nu a avut nicio șansă.

Mașina care s-a izbit în pom - IPJ Olt

Accidentul a avut loc, luni dimineața, la ora 7.50, în afara localității Deveselu. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a afla cum s-a produs tragicul eveniment.

Ce spun oamenii legii

La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 07.50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Național 54, în afara localității Deveselu, a avut loc un eveniment rutier.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 18 de ani, din comuna Traian, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părții carosabile.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, conducătorul auto a decedat.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰