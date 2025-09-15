Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A murit la 18 ani, după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în Olt

Sfârșit tragic pentru un șofer de 18 ani. Tânărul a murit după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în județul Olt. Nu a avut nicio șansă.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 10:18
A murit la 18 ani, după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în Olt Mașina care s-a izbit în pom - IPJ Olt

Accidentul a avut loc, luni dimineața, la ora 7.50, în afara localității Deveselu. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a afla cum s-a produs tragicul eveniment.

Ce spun oamenii legii

 

La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 07.50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Național 54, în afara localității Deveselu, a avut loc un eveniment rutier.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 18 de ani, din comuna Traian, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părții carosabile.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, conducătorul auto a decedat.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer mort accident olt accident mortal
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Evenimente » A murit la 18 ani, după ce a intrat cu mașina într-un pom pe DN54, în Olt