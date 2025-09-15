A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
Incident dramatic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă de la secția de Urologie s-a rupt în timp ce cobora scările, s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton.
Bărbatul a fost transportat imediat în Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi grave la nivelul gâtului și capului. Pacientul a fost resuscitat timp de 45 de minute, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru el.
A murit pe scările spitalului
Potrivit Express de Banat, reprezentanții de la UPU au altă variantă. Și anume, ca pacientul ar fi făcut infarct și ca nu ar fi căzut din cauza scării deteriorate. Medicii legiști urmează să stabilească cu exactitate cauza morții.
Victima era din Caransebeș și avea doar 66 de ani.
