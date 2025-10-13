În mai puţin de o lună până începe Black Friday. Şi cum reducerile sunt semnificative, iar dorinţele multe, nu este nicio noutate că în această perioadă tindem "să scăpăm" cheltuielile de sub control. Iată câteva sfaturi care să ne ajute să evităm cheltuielile excesive.

Potrivit specialiştilor, trebuie să ne stabilăm un buget clar pentru Black Friday. Este important să ştim cât ne permitem să cheltui.

Specialiştii ne recomandă să trecem pe o hârtie toate veniturile, cheltuielile curente, iar apoi putem vedea cât alocăm pentru cumpărături.

Putem face apoi o listă de cumpărături prioritare cu produsele care ştim că ne trebuie. Astfel, putem evita cheltuielile neprevăzute.

Articolul continuă după reclamă

Un alt pas important este să monitorizăm în avans preţurile pentru a nu cădea în capcana unor posibile false reduceri. Este indicat să folosim doar banii pe care îi avem deja, săevitpm să cumpărăm pe credit sau să folosim banii din economii. Trebuie evitate cumpărăturile impulsive.

Anul acesta, comanda medie estimată va fi de 400-500 de lei, mai mică faţă de cea de anul trecut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰