A treia noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională a adus sute de credincioşi în faţa altarului. Oamenii au venit din toate colțurile țării, unii chiar de la sute de kilometri depărtare, pentru a se închina și pentru a face parte din acest moment istoric al credinței românești. Pentru mulţi, vizita în edificiu este o experiență unică, încărcată de emoție și recunoștință.

Și în a treia noapte de pelerinaj, credincioșii veniți din toate colțurile țării au rămas neclintiți în fața frigului și a oboselii. Cu răbdare și multă credință în inimă au stat ore întregi la rând pentru a putea păşi, pentru doar câteva minute, în Catedrală.

Este a treia noapte de pelerinaj la Catedrala Națională, iar oamenii continuă să vină în număr mare. Sute de credincioși stau de ore întregi la coadă, alături de familie și prieteni, pentru a intra în impresionantul edificiu.

Lunga aşteptare

"De vreo 6-7 ore. Este o ocazie unică pentru mine să intru în Catedrală să mă închin". "Vreau să intru în altar şi ştiu că nu o să mai am ocazia să fac asta. Da, de aproape 7 ore", spun credincioşii.

Pentru cei mai mulţi, momentul în care pășesc în edificiu este împlinirea unui vis. O clipă de liniște, după ani de așteptare și evlavie.

"Sentimentul de credinţă mă împinge mult... sau ne împinge pe cei care suntem aici". "Este o minune dumnezeiască făcută cu toată participarea poporului român". "Aştept să intru, dar aşa, multă lume fiecare cu gândurile lui, cu speranţe, cu de toate", mai spun credincioşii.

Până pe 31 octombrie porţile Catedralei Naţionale rămân deschise, şi pe timpul nopţii, pentru credincioşi

