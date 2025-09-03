Şoferul care a provocat accidentul din Botoşani, în urma căruia trei persoane au murit şi alte 16 au fost rănite, ar fi adormit la volan. Autoturismul scăpat de sub control a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un microbuz în care se aflau 16 persoane.

Şoferul unei maşini care se deplasa de la Iași spre Ștefănești a pierdut controlul volanului pe Drumul Naţional 24C, în comuna Santa-Mare, şi a intrat pe contrasens direct într-un microbuz plin cu oameni.

Unul dintre pasagerii din maşină a povestit că se întorceau din Republica Moldova, iar şoferul ar fi adormit din cauza oboselii, la volan.

Reporter: Eraţi în maşină? TAIA VOLVO

Pasager: Da.

Reporter: În faţă! În dreapta, nu?

Pasager: Da.

Reporter: Ce s-a întâmplat mai exact? Pasager: A adormit şi s-a lovit şi asta e!

"Frontal aşa a venit şi nu a mai schiţat nimic. Ori a adormit, ori nu pot să-mi dau seama. Eu am calcat frâna cat am putut", a spus şoferul microbuzului.

S-a activat planul roşu, iar o femeie aflată în stare gravă a fost preluată cu elicopterul şi transportată la spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi.

"La locul accidentului, am găsit 19 victime, din care 3 bărbaţi din autoturism în stop cardio-respirator au fost resuscitaţi. Din păcate pentru fiecare s-a constatat decesul", a declarat Dănuţ Panaitescu, medic SMURD.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă pentru a stabili exact dinamica accidentului.

