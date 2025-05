"Numele meu este Eric, am 30 de ani, sunt american şi caut soţie româncă, necăsătorită, fără copii şi care să îşi dorească o relaţie serioasă".

Se întâmpla în 1990. În România. România liberă. Şi ţara, şi ziarul. Americanul Eric Matson venea din ţara tuturor posibilităţilor, dar îşi căuta acum norocul la noi. Dădea anunţ la rubrica matrimoniale în speranţa că îşi va găsi soţie, dar nu orice soţie.

"Am zis că vreau şi eu o soţie româncă. Şi după revoluție am pus un anunţ în România Liberă si ea citea românia liberă o singură zi", a povestit Eric Matson.

Vezi și

"Eric a primit scrisoarea mea. El a primit în jur de 200 de răspunsuri şi scrisoarea mea a ajuns prima", îşi aminteşte soţia americanului, Gabriela Roxana Matson.

Aşa începea iubirea "made in Romania". Câteva săptămâni au vorbit doar prin scrisori.

"După aia am fost la ea în vizită şi prima chestie pe care am făcut-o, m-am aşezat pe ochelarii ei şi i-am spart", a continuat Eric.

Americanul s-a îndrăgostit de România înainte de Revoluţie

Însă povestea lui Eric în România începea înainte de acest moment, înainte de Revoluţie, atunci când venea pentru prima oară la noi în ţară. Încă are poza pe care a făcut-o înainte să se urce în avionul spre România. Acum mai păstrează doar geanta în care ţinea aparatul foto.

Americanul Eric lăsase New York-ul ca să lucreze într-un spital pentru copii cu dizabilităţi din Sasca, un sat de lângă Fălticeni.

"În octombrie '89 am fost în Cluj, Bistriţa, Oradea şi Deva, şi în Deva am fost la o şcoală de gimnastică, în acelaşi timp când Nadia Comăneci a fugit din ţară. Am fost la piese cu Maia Morgenstern când a fost o actriță mai puţin cunoscută la Teatrul Evreiesc", a relatat bărbatul.

La Deva a pozat gimnaste celebre precum Lavinia Miloşovici, declarată cea mai bună sportivă a României în anii 1992, 1993 şi 1995.

A făcut o vizită şi la Copşa Mică, declarat cel mai poluat oraş din Europa, înainte de Cernobîl, din cauza celor două uzine care funcţionau aici: o topitorie şi o fabrică unde se producea negru de fum.

Martor la fragmente din istoria naţională

Aici ziua era noapte pentru că plutea în aer o perdea de scrum. Asta a surprins şi Eric în pozele lui. România îi arăta faţa neagră după ce viza i-a expirat. Comuniştii l-au dat afară din ţară, iar aparatul foto l-a uitat la un prieten din Cluj.

"Şi în timpul Revoluției, în Cluj, prietenul meu a ieşit afară, a găsit un loc într-un pom şi a făcut poze vreo două zile. A făcut poze la Revoluție cu aparatul meu cu diapozitive. Imediat după Revoluție am fost în primul avion înapoi. Am recuperat aparatul de fotografiat, am văzut pozele. O mulţime de oameni cu nişte semne "fără violenţă" şi cu securitate şi armată în zonă. Erau şi copii în poze, au venit familii cu copii în Cluj în decembrie şi tema în Cluj a fost "fără violenţă", a adăugat el.

Avea astfel o parte valoroasă din istoria noastră.

"De când l-am cunoscut pe Eric am fost foarte impresionată de dragostea pe care o are pentru ţara noastră, de cum a trăit momentele alea la fel cum noi le-am trăit", a transmis soţia acestuia.

A fost momentul în care Eric a transformat pasiunea pentru fotografie în job. În 1991 se angajează fotograf la Cotidianul şi surprinde prin lentila aparatului protestul minerilor.

"Voiau să dea foc la televiziune și au fost apăraţi de forţele de securitate, de poliţie, de armată. Pozele originale sunt într-o cutie. Au rămas la mine acasă", a mai spus Eric.

Într-un articol de atunci, tot în Cotidianul, jurnaliştii vorbeau deja despre iubirea lui Eric pentru România, dar şi pentru Roxana. La nuntă, invitat de seamă a fost Ion Raţiu, fondatorul ziarului Cotidianul şi reprezentant al Partidul Național-Țărănesc. Patru luni mai târziu, Eric şi Roxana plecau la New York, acolo unde locuiesc şi astăzi cu o bucată din istoria noastră.

De la 7.000 de kilometri distanţă, Eric trăieşte româneşte: ne vorbeşte limba, conduce Dacia, are soţie româncă şi o colecţie cu 100 de timbre româneşti. "A fost o binecuvântare că am putut să văd şi eu", a concluzionat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Încercați să-i convingeți și pe prietenii voștri să meargă la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰