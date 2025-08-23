Video "A venit până aici sus, eşti nebun?". Filmul tragediei din Făgăraş: tinerii, găsiţi de culegătorii de ciuperci
Tragedie în Munţii Făgăraş! Patru tineri au murit şi al cincilea este în stare gravă după ce s-au răsturnat cu maşina de teren într-o râpă. Grupul ar fi vrut să vadă răsăritul de pe creste, dar şoferul a ieşit de pe drum şi a picat sute de metri în prăpastie. Un bărbat a observat autoturismul răsturnat abia după câteva ore şi a sunat la 112.
Tinerii ar fi plecat la prima oră a dimineţii din localitatea Lereşti şi au condus mai bine de 30 kilometri prin Munţii Făgăraş. În zona Colţii Caprei - Portăreasa, şoferul ar fi ieşit de pe traseul accidentat, nu a mai putut controla volanul şi s-a răsturnat în râpă sute de metri.
"Până aici sus a venit, eşti nebun?", s-a mirat un martor.
"Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga", spune un bărbat din zonă.
"În jur de 300 de metri (n.r. au căzut). Decât unul singur trăieşte din cinci", susţine alt bărbat.
Alerta s-a dat abia la câteva ore după accident. Doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale uneia dintre victime. Nu s-au putut apropia şi au coborât în sat să cheme ajutoare.
Salvatorii s-au chinuit cu mai multe maşini de teren pentru a-i recupera pe tineri. Unul singur a mai fost găsit cu puls. A fost preluat de un elicopter şi dus la Spitalul din Braşov.
"Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice.
Este conştient. Era în şoc hipotermic", susţine un salvator.
Tinerii erau din zonă, ştiau traseul montan şi plecaseră la drum cu o maşină de teren. Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească cum s-a petrecut exact accidentul. Prima ipoteză ar fi legată de condiţiile meteorologice nefavorabile.
