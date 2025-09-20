Teroare într-o comună din judeţul Mureş. Un bărbat de 69 de ani a băgat spaima în localnici după ce a incendiat o casă. Individul ar fi vrut să-și regleze nişte socoteli mai vechi cu familia care locuia acolo, motiv pentru care a decis să se răzbune. Din fericire, oamenii erau plecați la muncă în străinătate, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Planul individului a pornit de la o neînţelegere veche de peste două decenii! Bărbatul de 69 de ani era supărat că familia din comuna Crăciuneşti, județul Mureș, nu i-ar fi achitat integral niște terenuri vândute atunci. Cum oamenii erau plecați la muncă în Ungaria, individul a hotărât să se răzbune dându-le foc locuinţei.

Locuința, cuprinsă rapid de flăcări

"S-a auzit o bubuitură. Prima dată a fost doar fum", a povestit un localnic din comuna Crăciuneşti.

"Au fost sesizaţi cu privire la faptul că la o locuinţă din Crăciuneşti are loc un incendiu, în interiorul locuinţei nefiind identificate victime. S-a stabilit faptul că incendiul ar fi fost provocat în mod intenţionat de către un bărbat de 69 de ani", a declarat Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Flăcările au cuprins rapid bunurile din interiorul casei, iar până la sosirea pompierilor, mare parte din locuință fusese deja distrusă.

Piromanul riscă ani grei de închisoare

"Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, în vederea probării întregii activități infracționale", a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Mureş.

Nu e pentru prima dată când bărbatul face probleme. Vecinii îl știu ca pe un om recalcitrant, dar nimeni nu și-ar fi imaginat că va ajunge atât de departe.

Piromanul a fost dus în fața magistraţilor, iar răzbunarea lui ar putea să-l coste scump, asta pentru că riscă să-şi petreacă următorii ani după gratii.

