Accident cu 3 maşini pe DN 13, în judeţul Braşov. O persoană a murit, iar alta este rănită

O persoană a decedat, iar o alta a fost rănită, în urma unui grav accident rutier care s-a produs pe DN 13 Brașov - Rupea, în afara localității Feldioara. Trei maşini au fost implicate.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 13 Brașov - Rupea, în afara localității Feldioara, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule.

În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată și alta a fost rănită, fiind transportată la spital.

Pe durata cercetărilor la fața locului, circulația se va desfășura deviat printr-o parcare din apropiere.

