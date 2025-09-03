Accident grav în Botoșani. Trei persoane au murit, iar o a patra este în stare gravă după ce şoferul unui autoturism nu şi-a mai stăpânit maşina într-o curbă şi s-a izbit de un microbuz. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar 14 oameni au ajuns de urgenţă la spital. Din primele informaţii, unul dintre şoferi ar fi adormit la volan.

Imaginile cumplite au fost filmate pe o şosea din judeţul Botoşani. Medici şi asistenţi aleargă şi încearcă să ajute. Pe asfalt, cadavre întinse. Una dintre victime, un bărbat de 48 de ani. Era la volan azi dimineaţă. Cu el în maşină, alte patru persoane.

Într-o curbă, a pierdut controlul volanului şi a intrat frontal într-un microbuz

Rănile au fost fatale şi pentru alţi doi pasageri din maşină. A patra victimă din autoturism a ajuns la spital şi e în stare gravă.



"O persoană de sex feminin preluată de elicopterul Iași și transferată la spitalul Sfântul Spiridon cu traumatism toraco abdominal, șoc hemoragic în observație", spune Dănuţ Pănăitescu, medic SMURD.

"A fost declanșat planul roșu de intervenție. Au intervenit 18 echipaje din cadre ISU, SAJ, dar și elicopter SMURD. În autoturism erau 4 persoane încarcerate și în microbuz alte trei aveau nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși din interior", spune Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoşani.

Şoferul vinovat ar fi adormit la volan

Pasagerul care stătea pe locul din faţă din autoturism a reuşit să scape cu viaţă. Bărbatul spune că şoferul vinovat ar fi adormit la volan.

"Până aici am vorbit cu el şi i-am atras atenția, a adormit şi am strigat la el. Igor, ce faci? Vine mașină. Era târziu, nu a mai văzut nimic", povesteşte una dintre victime.

În microbuzul care s-a făcut praf erau 17 oameni. 14 dintrei ei, răniţi, au fost duşi la spital. Şoferul microbuzului are piciorul rupt.

"A venit frontal, n-am mai apucat să fac nimic. A venit şi nu a mai schiţat nimic. Ori a adormit, ori nu pot să-mi dau seama. Am călcat frâna cât am putut şi de acolo mi-a rupt piciorul", spune şoferul microbuzului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

