Accident grav, ieri, pe Autostrada Bucureşti-Ploieşti, în dreptul localităţii Bărcăneşti! Şapte persoane au fost transportate de urgenţă la spital după ce maşina în care se aflau a intrat în glisiera care desparte sensurile de mers. Totul s-a întâmplat după ce un cauciuc al autoturismului a explodat, iar şoferul a pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de puternic încât, victimele au fost aruncate pe carosabil.

"A făcut explozie. Săracul om. Păi l-a aruncat prin balustradele astea, îţi dai seama. Dar şi femeia aia gravidă în şase luni. Ferească bunul Dumnezeu", spun martorii.

Imaginile terifiante au fost filmate la câteva minute după momentul impactului extrem de violent. Mai mulţi participanţi la trafic au oprit pentru a acorda primul ajutor victimelor şi au sunat disperaţi la 112.

"Pe Autostrada Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 65, pe sensul de mers Bucureşti-Ploieşti, un autovehicul în care se aflau opt persoane a intrat în coliziune cu parapetul median şi a rămas imobilizat pe carosabil", spune Laura Antimiu, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

Impactul a fost unul extrem de violent

"Din cele opt victime care se aflau în maşină, şapte se aflau pe şosea şi în afara şoselei. Acestea fiind aruncate din maşină în timpul impactului", spune Sorin Metea, ISU Prahova

"O victimă a fost preluată de elicopterul Bucureşti, intubată ventilat-mecanic. Şase victime au ajuns la Spitalul Judeţean. Toţi conştienţi, cooperanţi, dar cu multiple traumatisme. Ei sunt stabili hemodinamic respirator. Au fost investigaţi şi vor rămâne internaţi pe secţia de Chirurgie pentru supraveghere, timp de 24-48 de ore", spune Claudiu Diaconu, UPU Smurd.

Şoferul autoturismului a fost singurul care a scăpat fără nicio zgârietură.

"Explozie, mi-a bubuit roata. Nu m-am speriat că n-am de ce să mă sperii. Am încercat să fac tot ce pot, să evit tot. Dar când faci explozie, ştiţi cum e, n-am ce, altceva", spune şoferul autoturismului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

