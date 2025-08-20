Un tânăr se zbate între viaţă şi moarte, iar alţi şase au fost grav răniţi după ce cauciucul maşinii în care erau a explodat pe Autostrada Bucureşti-Ploieşti. Printre victime, o femeie însărcinată în şase luni. Impactul a fost atât de puternic, încât pasagerii au fost aruncaţi pe şosea. Opt oameni erau înghesuiţi într-un autoturism în care încăpeau maxim şapte. Şoferul avea centura si este singurul care a scăpat fără vreo zgârietură.

Sunt imagini cumplite, filmate pe Autostrada Bucureşti-Ploieşti, imediat după accident. Oameni în agonie, plini de răni, împrăştiaţi pe asfalt. Şoferul mai avea doar doi kilometri până când ieşea de pe şoseaua de mare viteză. Roata din dreapta spate a cedat. Bărbatul nu a mai reuşit să ţină direcţia, a derapat şi a intrat în glisieră ce separă cele două sensuri de mers.

"Nu m-am speriat, că nu am de ce să mă sperii. Am încercat să fac tot ce pot, să evit tot, dar când faci explozie ştiţi cum e. Altceva nu am avut ce să fac", a declarat şoferul maşinii.

Cei şapte pasageri au zburat din maşină în momentul impactului. Martorii, îngroziţi, nu au avut curajul să se apropie de ei şi să le ofere primul ajutor.

Şase dintre victime au fost internate la spitalul judeţean din Ploieşti. Al şaptelea, în stare critică, a fost preluat de elicopter direct de pe autostradă şi dus la Spitalul Floreasca din Capitală. Opt persoane erau înghesuite într-o maşină în care încap maxim şapte.

Acum, poliţiştii încearcă să afle exact cum s-a petrecut tragedia. Specialiştii în conducere defensivă susţin că un pneu poate să explodeze doar când este îmbătrânit, uzat sau nu este umflat corespunzător. Stăpânirea de sine în astfel de scenarii este cea care ne poate salva viaţa.

"Dacă maşina pleacă de bot către stângă, atunci trebuie să virăm către dreapta. În momentul ăla nu trebuie să reducem brusc sau să frânăm brusc pentru că vom dezechilibra maşina. Trebuie să accelerăm uşor, să menţinem viteza până redresăm şi abia pe urmă să frânăm", a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Alegerea corectă a anvelopelor, crucială

Şi alegerea anvelopei poate face diferenţa între viaţă şi moarte.

"Compoziţia unei anvelope de iarnă este diferită, cauciucul este mai moale. Datorită aerului cald vara, presiunea creşte şi poate apărea riscul unei explozii. Trebuie să punem accent cât mai mare ca ele să fie în regulă şi să le verificăm măcar de două ori pe an într-un service autorizat", a declarat Radu Lungu, manager service auto.

În urmă cu o lună şi jumătate, un şofer profesionist nu a reuşit să gestioneze explozia unui pneu pe centura Capitalei. Atunci, camionul supraîncărcat a spulberat parapetele de beton şi l-a strivit pe un tânăr.

