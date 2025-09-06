Opt persoane, printre care și minori, au fost implicate într-un grav accident produs în localitatea Coşereni. Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat Planul Roşu de Intervenţie.

UPDATE Cele mai recente informaţii arată că 11 persoane au fost implicate în accident, printre care 6 adulţi şi 5 minori. Patru minori au fost transportaţi la spital, unul dintre ei fiind intubat şi preluat de un elicopter SMURD. Trei adulţi au fost transferaţi la spital în stare de conştienţă.

Începând cu ora 15:49 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

Patru autoturisme au fost implicate în accident

Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa, accidentul, în care sunt implicate patru autoturisme, a avut loc în localitatea Coşereni.

Primele informaţii de la faţa locului arată că opt persoane sunt implicate în evenimentul rutier, printre acestea numărându-se şi minori.

"Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD. În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanţe aparţinând serviciului judeţean de ambulanţă şi cu un elicopter SMURD", informează ISU Ialomiţa.

