Video Accident cu trei morţi, în Argeş. O maşină şi un camion s-au ciocnit frontal pe DN7, la Bascov

Două femei şi un bărbat şi-au pierdut viaţa, în această dimineaţă, pe DN7 Pitești - Râmnicu Vâlcea, în zona localității argeșene Bascov, în urma unui accident în care au fost implicate o maşină și un autocamion. Traficul rutier este blocat în zonă.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 12:04

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române precizeză că un autocamion (n.r cisternă) și un autoturism au fost implicate într-o coliziune frontală. Accidentul a avut loc la ieşirea din pasajul subteran de la Bascov, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje SAJ.

Trei morţi după un accident cumplit pe DN7, la Bascov

Trei victime au fost declarate decedate. Este vorba despre două femei şi un bărbat. Centrul Infotrafic estimează că reluarea circulaţiei va avea loc după ora 12.00

Redactia Observator
