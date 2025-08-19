Accident teribil pe autostrada A3, în apropiere de Ploiești. O mașină cu opt persoane a lovit parapetul median și a rămas blocată pe carosabil. O victimă este inconștientă, iar alte șase se află în stare critică. În zonă a fost chemat de urgență elicopterul SMURD.

Accident cumplit pe A3, lângă Ploiești, după ce o maşină a intrat în parapet. 8 răniţi, 6 în stare critică

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare", anunţă Centrul Infotrafic.

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploieşti, circulaţia fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

ISU Prahova a transmis că au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, o descarcerare, 3 ambulanţe SMURD, ambulanţa SMURD TIM şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

"În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei 8 ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte 6 în stare critică", anunţă ISU Prahova.

În sprijin intervine și elicopterul SMURD.

