Accident grav, ieri, la ieşirea din Arad. Cinci tineri, dintre care patru adolescenţi au fost grav răniţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat. La volan era un şofer în vârstă de 19 ani. În urma impactului, victimele au fost aruncate în afara autoturismului.

În starea cea mai gravă este șoferul de 19 ani. Este internat în secția de neurochirurgie a Spitalului Județean din Arad și a fost supus deja unei intervenții chirurgicale la coloană.

Alți trei adolescenți care se aflau în mașină sunt internați în secția de chirurgie pediatrică. În stare bună, spun medicii, iar al cincilea ocupant al vehicului, o fată, a fost deja externată.

Mașina condusă de tânărul de 19 ani a ieşit la un moment dat de pe carosabil și s-a răsturnat între Arad și Comuna Horia. Impactul a fost atât de puternic, încât toți ocupanții autoturismului au fost proiectați afară.

În acest caz, polițiști au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰