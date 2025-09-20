Antena Meniu Search
Video Accident de groază în Constanța. Trei persoane, între care un copil, au ajuns la spital

Un accident rutier grav a avut loc astăzi în Constanța, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 15:24

Potrivit ISU, printre victime se află doi bărbați, ambii șoferi ai mașinilor implicate. Unul a suferit un traumatism toracic, iar celălalt un traumatism lombar. Amândoi erau conștienți la sosirea echipajelor și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

În accident a fost rănit și un copil de aproximativ 2-3 ani, care nu prezenta urme vizibile de traumă, dar a fost dus la spital pentru supraveghere medicală.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

accident constanta victime copil
