Un accident rutier grav a avut loc astăzi în Constanța, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit ISU, printre victime se află doi bărbați, ambii șoferi ai mașinilor implicate. Unul a suferit un traumatism toracic, iar celălalt un traumatism lombar. Amândoi erau conștienți la sosirea echipajelor și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

În accident a fost rănit și un copil de aproximativ 2-3 ani, care nu prezenta urme vizibile de traumă, dar a fost dus la spital pentru supraveghere medicală.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰