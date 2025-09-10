Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.

Accident de groază la ieşirea din Baia Mare. Un bărbat şi un băiat de 14 ani au murit, spulberaţi de TIR - Shutterstock

Accidentul de circulaţie s-a produs pe DN 1C, pe tronsonul Baia Mare - Tăuţii-Măgherăuş.

”Din primele date, accidentul s-ar fi produs ca urmare a impactului dintre un autoturism şi un autotren, după ce unul dintre şoferii vehiculelor ar fi pătruns pe contrasens. Personalul medical prezent la faţa locului acordă îngrijiri medicale persoanelor care au suferit leziuni corporale. Din nefericire, a fost constatat decesul conducătorului autoturismului, bărbat de 46 de ani”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Totodată, în urma leziunilor suferite a decedat şi un minor de 14 ani, pasager în autoturism.

Articolul continuă după reclamă

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, şoferii fiind rugaţi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi pentru efectuarea cercetărilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰