Un accident cumplit a avut loc aseară pe un bulevard din Sectorul 1 al Capitalei, după ce un biciclist a traversat pe culoarea roșie a semaforului şi a fost lovit în plin de un autoturism.

Totul s-a întâmplat într-o fracţiune de secundă, iar şoferul, un tânăr de 21 de ani, nu a putut să evite tragedia.

La faţa locului au ajuns mai mulţi poliţişti, dar şi salvatorii, care nu au putut face nimic ca să îl salveze pe bărbatul de 59 de ani. Totuşi, au găsit un indiciu. În preajma accidentului, a fost găsită o sticlă de alcool, care ar fi căzut din lucrurile biciclistului.

Comunicatul Poliţiei

"La data de 07.09.2025, în jurul orei 23:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Regele Mihai I.

Conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Regele Mihai I, dinspre Piața Arcul de Triumf către Piața Presei, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat în vârstă de 59 ani, care se deplasa pe bicicletă.

În urma accidentului de circulație, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra biciclistului, însă din nefericire medicii au constatat decesul acestuia.

Traficul rutier a fost restricționat pe durata cercetărilor pe Bd. Regele Mihai I, de la Piața Arcul de Triumf către Piața Presei.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier", se arată în comunicat.

