Video Accident grav, cu 6 răniţi, după ce o maşină a izbit un cap de pod şi s-a răsturnat. Ar fi explodat un cauciuc
Accident grav, ieri, şi pe Şoseaua Piteşti-Râmnicu Vâlcea! Şase persoane, dintre care două adolescente, au fost transportate de urgenţă la spital, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat.
Şoferul a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, acolo unde a lovit un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic, încât două victime au fost aruncate pe carosabil.
Conducătorul autovehiculului susţine că i-ar fi explodat un cauciuc, însă, poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a întâmplat totul.
