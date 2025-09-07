Antena Meniu Search
Video Accident grav, cu 6 răniţi, după ce o maşină a izbit un cap de pod şi s-a răsturnat. Ar fi explodat un cauciuc

Accident grav, ieri, şi pe Şoseaua Piteşti-Râmnicu Vâlcea! Şase persoane, dintre care două adolescente, au fost transportate de urgenţă la spital, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat.

de Redactia Observator

la 07.09.2025 , 08:06

Şoferul a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, acolo unde a lovit un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic, încât două victime au fost aruncate pe carosabil.

Conducătorul autovehiculului susţine că i-ar fi explodat un cauciuc, însă, poliţiştii au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a întâmplat totul.

