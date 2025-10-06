Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Accident grav în Cluj cu o ambulanţă. O femeie în stop cardio-respirator

Grav accident rutier luni seara pe DN1 E60, între Huedin și Șaula, județul Cluj, în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 20:43
Ambulanţă Accident grav în Cluj cu o ambulanţă. O femeie în stop cardio-respirator - Shutterstock

Forțele de intervenție au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant.

O femeie aflată tot în ambulanță este în stop cardio-respirator și îi sunt făcute manevre de resuscitare.

Alte cinci persoane sunt evaluate medical la fața locului.

Articolul continuă după reclamă

La misiune participă o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident cluj victima ambulanta
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Evenimente » Accident grav în Cluj cu o ambulanţă. O femeie în stop cardio-respirator