Accident grav în Cluj cu o ambulanţă. O femeie în stop cardio-respirator

Grav accident rutier luni seara pe DN1 E60, între Huedin și Șaula, județul Cluj, în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
Forțele de intervenție au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant.
O femeie aflată tot în ambulanță este în stop cardio-respirator și îi sunt făcute manevre de resuscitare.
Alte cinci persoane sunt evaluate medical la fața locului.
La misiune participă o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
