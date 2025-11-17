Antena Meniu Search
Video Momentul în care două mașini se ciocnesc violent în Cluj. Accident rutier cu un mort şi trei răniţi

Accident mortal la ieșirea din Cluj-Napoca spre Turda, surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum o maşină cu numere de Alba a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de o şoferiţă de 38 de ani din Dolj, care circula regulamentar.

Redactia Observator

17.11.2025

În urma impactului, un pasager a rămas încarcerat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i mai salva viața. Alte trei persoane, între care și o fetiță de 7 ani, au fost rănite.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale ISU Cluj și SMURD, care au găsit cele două autoturisme avariate în urma impactului. Salvatorii au acționat pentru extragerea bărbatului încarcerat, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, acesta fiind declarat decedat de medicii prezenți.

O fetiţă de 7 ani a fost rănită

Celelalte trei persoane implicate în accident, o femeie, un bărbat de aproximativ 40 de ani și o fetiță de 7 ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, victimele au fost transportate la spital pentru evaluare și tratament suplimentar, potrivit Mediafax. 

Potrivit ISU Cluj, accidentul rutier grav s-a petrecut la ieșire din municipiul Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu, între două mașini.

accident accident cluj accident mortal contrasens barbat mort
