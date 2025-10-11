Totul s-a întâmplat între localităţile Livada şi Gherla, unde un bărbat de 45 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe constrasens şi a lovit alte două autoturisme. Cinci persoane au fost găsite încarcetare într-una dintre maşini şi au fost scoase de pompieri.

În accident au fost implicaţi şi doi copii, ambii fiind transportaţi la spital. Pentru bărbatul de 45 de ani care a provocat accidentul, salvatorii nu au mai putut face nimic şi au declarat decesul. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri câteva ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰