Video Accident grav în Cluj. Un bărbat murit după ce a intrat pe contrasens şi a lovit două maşini
Accident grav în judeţul Cluj!
Totul s-a întâmplat între localităţile Livada şi Gherla, unde un bărbat de 45 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe constrasens şi a lovit alte două autoturisme. Cinci persoane au fost găsite încarcetare într-una dintre maşini şi au fost scoase de pompieri.
În accident au fost implicaţi şi doi copii, ambii fiind transportaţi la spital. Pentru bărbatul de 45 de ani care a provocat accidentul, salvatorii nu au mai putut face nimic şi au declarat decesul. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri câteva ore.
