Accident grav, duminică, în judeţul Constanţa. Patru persoane, printre care şi un tânăr de 18 ani, au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent.

În urma impactului puternic dintre cele două maşini, două victime au rămas încarcerate.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi trebuie să afle cum s-a petrecut totul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰