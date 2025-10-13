Antena Meniu Search
Video Accident grav în Constanţa. Patru persoane au ajuns la spital în stare gravă

Accident grav, duminică, în judeţul Constanţa. Patru persoane, printre care şi un tânăr de 18 ani, au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 09:58

În urma impactului puternic dintre cele două maşini, două victime au rămas încarcerate.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi trebuie să afle cum s-a petrecut totul.

